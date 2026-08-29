Порошенко: политика в отношении ветеранов должна быть справедливой, эти люди отдали свое здоровье за Украину

Петр Порошенко во время форума "Хроники войны" заявил, что политика в отношении ветеранов в Украине должна быть справедливой, а участники войны против российской агрессии должны получить полноценные возможности для самореализации.

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Пятый президент предостерег от чиновничьего формализма в отношении к ветеранам как к отработанному ресурсу. Он подчеркнул: ветераны – это люди, которые отдали свое здоровье за то, чтобы Украина жила, и они, как никто другой, имеют право голоса в решении стратегических вопросов государственного строительства.

"В этом заключается роль и миссия ветеранов. Когда они видят коррупцию во власти, они имеют право сказать: "Мы не за это воевали". Мы воевали не только для того, чтобы сохранить соборное государство, мы воевали за то, чтобы сохранить демократию, сохранить свободу, которая всегда присуща украинцам. От свободы слова до свободы собраний. От свободы общественных активистов до свободы каждого отдельного человека. Мы воевали за то, чтобы сохранить место Украины в Европе. Мы воевали за то, чтобы сохранить будущую перспективу Украины в НАТО", – считает Порошенко.

Он также заявил, что порядок, прежде всего, должен ассоциироваться со справедливостью.

"Какой должна быть политика в отношении ветеранов? Мы должны увеличить роль ветеранов в обществе. Потому что кто-то сводит это лишь к тому, что ветерана нужно встретить с фронта, подарить цветы, подчеркнуть, что мы очень благодарны, а на следующий день забыть об этом. Это самое худшее, что может сделать власть", – считает Порошенко.

По его мнению, нужно говорить не о "медицинском скрининге", а о надежном, высокопрофессиональном и эффективном лечении.

"И речь идет не только о протезах. И не только о ПТСР. Речь идет об облегчении адаптации ветерана к мирной жизни. Ведь ветеран вернулся другим человеком, и он вернулся в другую страну. Он умеет жить на фронте, но не уверен, что умеет жить в такой мирной жизни. И ему нужно помочь. Помочь лечением. Помочь работой. Ветеран, если он был на линии боевых действий, на передовой, получал 100 тысяч гривен. Он возвращается и перестает их получать. Ему нужно зарабатывать. А государство должно предоставить ему возможность для такого заработка. Существует ли на сегодняшний день такая программа? Нет", – констатирует Порошенко.

"А кто же должен заботиться о ветеранах в первую очередь? Ветераны. Чтобы говорить на одном языке о проблемах, которые нужно решать. Нам нужно объединяться – ветераны с ветеранами. А не использовать ветеранов. Вы спросите меня: а где же ветераны могут работать, чтобы получать такую зарплату? Ветераны должны работать в первую очередь в секторе обороны и безопасности. Потому что в секторе обороны и безопасности самые высокие зарплаты. Там, где мы производим оружие и средства защиты. Ведь ветеран — это человек, который лучше всего ориентируется и знает, что и как подготовить", – считает Петр Порошенко.

Экс-президент Украины также отметил, что в проектах по производству средств для ВСУ и защиты критической инфраструктуры, в которые он инвестирует, более половины сотрудников – ветераны.

"Это не может быть обязательным, но это планка, которой ты должен соответствовать. И они получают самые высокие зарплаты. Если это может Порошенко, это может любой. И ветераны имеют право присутствовать во власти. Не для того, чтобы кого-то протащить во власть, а для того, чтобы самим принимать решения. Почему? Потому что они за это государство воевали", – считает лидер партии.