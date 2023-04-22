Порошенко показал впечатляющие фото с фронта

Петр Порошенко, побывавший в Донецкой области и передавший в подразделения ВСУ технику, поделился уникальными фотографиями с фронта.

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"Помимо того, что эти позиции выглядят апокалиптично, здесь еще и все время стучит, шарахает и гудит", - написал пятый Президент в Facebook.

"Вне камер ребята делятся фронтовыми историями – сколько потерь, раненых, на каком адреналине и что приходится делать в Бахмуте. Признались, что наш Спартан оказался чуть ли не единственным броневиком на весь город, и несколько месяцев таскал БК, продукты и вывозил тяжело раненых. Всего на нем вытащили около 800 человек. Сколько еще всего я не могу рассказать публично и сколько еще не могут рассказать они…", – пишет Порошенко.

"Обнял, пожелал успеха и побед. А они будут! Потому что Свет всегда побеждает тьму!", – убежден Петр Порошенко.

Во время поездки на Донбасс Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" передали в несколько подразделений грузовики DAF, пикапы, БПЛА Poseidon, а также генераторы, автомобильные шины и другое снаряжение.