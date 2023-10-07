Порошенко передал военным полторы сотни дронов, прицелы и рации – часть техники идет в Роботино

Петр Порошенко передал в подразделения Сил обороны очередную партию дефицитной техники – полторы сотни дронов, тепловизионные прицелы и радиостанции.

"За моей спиной – настоящая современная Великая китайская стена, которая поможет нашим воинам держать нашествие варваров. 150 легендарных дронов DJI Mavic для многих подразделений. 31 снайперский прицел Archer и профессиональные радиостанции Motorola", – написал Порошенко на своем телеграмм-канале.

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"Сразу же эти вкусности распределяются равномерно по войску. Часть "Мавиков" уже полетела в 33-й батальон, который участвует в кровавых боях на Запорожье и выполняет стабилизационные действия на Сумщине. 20 прицелов поедут в Школу снайперов Сухопутных войск, а еще вооружат несколько групп снайперов ССО", – пишет Порошенко.

"Наши Силы специальных операций будут оснащены этими прицельными снайперскими тепловизионными комплексами. Мы в общем покупаем 370 комплексов. Здесь в этом комплексе есть встроенная метеостанция, есть дальномер, видит он врага на 3 километра. Работает с калибрами 308, 338. вооруженные этими комплексами, будут уничтожать врага", – говорит Порошенко.

"Мовики" – это глаза для разведки враждебных позиций. Дрон видит гораздо дальше, выше, чтобы ребята не попали в засаду", – говорят военные.

"Половина дронов, получаемых 33-м батальоном, идет в Роботине. Там сегодня решается судьба нашей победы. Мы делаем все для того, чтобы врагу нигде не было спокойно, пока он на украинской земле", - отмечает Петр Порошенко.