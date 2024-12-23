Порошенко передал еще 7 комплексов 'Ай-Петри' на фронт и поблагодарил производственников, работающих с опережением графика

Петр Порошенко передал еще 7 комплексов противодействия средствам технической разведки Ай-Петри СВ, а также средства РЭБ и БПЛА Посейдон подразделениям Сил обороны Украины. Пятый президент отметил: производство "Ай-Петри" пытается идти с опережением плана, потому что защита нужна на всей линии фронта.

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"Всего за неделю мы передали 9 новых комплексов "Ай-Петри" для противодействия вражеским дронам и КАБам", - написал Порошенко в Facebook.

"В пятницу на фронте передали два. Сегодня в Киеве – передаем еще 7, вместе с БПЛА "Посейдон". На фронте комплекс "Ай-Петри" называют "убийцей "КАБов". И свою эффективность они уже доказали", – констатирует Петр Порошенко.

Один из комплексов отдаем героической 104-й бригаде, с командирами которой мы начали 24 февраля 2022 года на Лаврской. Рад видеть Сергея Костинского. Отдельно спасибо ровенской общине, которая тоже приобщилась к финансированию комплекса", – рассказал Порошенко.

"Передаем ПГТР "Ай-Петри" и нашей родной 81-й бригаде ДШУ. Ребята уже прошли соответствующее обучение и готовы использовать комплекс в полевых условиях", – подчеркнул он.

"Также сегодня свой "Ай-Петри" получает 111-й батальон, бьющийся за свою родную землю и о котором чуть ли не каждый день мне напоминала Виктория Сюмар. Их "Ай-Петри" мы должны были передать уже в следующем году. Но нам удалось совершить новогоднее чудо", – отметил Порошенко.

"К каждому "Ай-Петри" мы передаем РЕБ с пикапом или просто РЕБ, если автомобиль уже есть у ребят. А вот остальные бригады и центры, которым сегодня передаем комплексы, мы не называем, чтобы это стало очередным сюрпризом для врага", – отметил Порошенко.

"Благодарю всех работников наших оборонных предприятий, производящих комплексы противодействия враждебным техническим разведкам "Ай-Петри". Потому что, несмотря на праздники, ребята делают очень большой объем работы в очень сжатые сроки", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Для 22 бригады, очень хорошо показывающей себя на поле боя, мы передаем борт "Посейдон". И я рад слышать от них хорошие отзывы об этих птицах", – рассказал он.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", успешно прошедшим испытания и уже используемым в Вооруженных Силах, прикрывая тысячи километров линии боестолкновения. Государство не выделяет на эту программу ни копейки, она финансируется за счет Петра Порошенко, а также благодаря сотрудничеству с отдельными общинами и благотворителями.