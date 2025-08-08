Порошенко обвинил власть в продолжении фарса с 'угольным делом'

Петр Порошенко после очередного заседания Шевченковского суда по так называемому "угольному делу", которое в очередной раз перенесли, сказал, что дело ожидаемо оказалось пустым фарсом.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Лидер фракции подчеркнул, что в то время, как все ресурсы надо направить на укрепление обороноспособности страны и отношений со стратегическим партнером – Вашингтоном, силовики продолжают давить на оппозицию, антикоррупционных активистов и медиа.

"Это сюр. В то время, когда страна должна заниматься помощью Вооруженным силам, помощью фронту, производством оружия, развитием оборонной промышленности, укреплением парламентской дипломатии, когда испорчены отношения с нашим стратегическим партнером, власть забавляется попыткой организовать шоу", – сказал он журналистам.

"Могу подчеркнуть: сценарий власти полностью провалился. В чем это заключается? Власть седьмой год пытается меня судить. Все более-менее опытные юристы предрекали: дело в суде полностью развалится. Дело не просто разваливается – его не существует. И всем не о чем говорить. Поэтому заседания суда длятся пять минут. Прокуроры прячут глаза не потому, что у них совесть приснулась, а от страха. Они боятся того, что они натворили. Скоро это чувство страха охватит и следователей, и ГБР. Их будет ждать судьба, которую они заслужили, когда они бросали за решетку генералов, офицеров, командиров бригад, батальонов", – заметил пятый президент.

"Когда они сожгли в том числе и это дело 23 февраля 2022 года и сбежали со всем своим вооружением, техникой, бронежилетами, автоматами в Мукачево и во Львов, мы остались. Остался генерал Павловский, которого они на полгода бросили за решетку, которого я выкупал через залог. Остался генерал Марченко, которого они бросили на полгода за решетку, а я его выкупал. Остался полковник Червинский, уничтожая врага через реку Ирпень, в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Ворзеле, а они его потом бросили за решетку. Остались лидеры оборонной промышленности, в том числе господин Шандра. Остались многие другие", – сказал Порошенко.

"Это все "войско" работает на стороне врага, атакуя детективов НАБУ, атакуя общественных активистов, атакуя оппозиционных политиков, атакуя журналистов для того, чтобы превратить нашу страну в путинскую Россию. Они хуже врагов – они предатели", – считает Порошенко.

"Ничего у них не получается. Все будет хорошо. Мы победим. Мы спокойны и уверены в себе. Вся наша команда и большинство нашего народа", – резюмировал лидер оппозиции.