Порошенко на Сумщине: усиление ВСУ – наш приоритет номер один

Петр Порошенко во время поездки в Сумскую область передал партию помощи в 10 бригад и подразделений Сил обороны, которые воюют на этом направлении. Пятый президент в областном центре также почтил память погибших на войне сумчан. Сейчас на Аллее памяти в Сумах уже 648 имен.

Видео дня

"Работы для подразделений, которые держат оборону на Сумщине, становится все больше. Мы хорошо знаем, насколько им трудно. И все эти долгие месяцы приезжали с новой техникой, а возвращались — с новыми запросами", – рассказал пятый президент в соцсетях.

"Нас встретили воины легендарных бригад — 95-й, 71-й егерской, 78-го полка, 421-го батальона беспилотных систем. Для их эффективной работы нужны оптоволокно, дроны и квадроциклы. Все это мы привезли. А еще — новенький экскаватор. Добавили и наши новые разработки: мобильную зарядную станцию, шиномонтажный комплекс для бронетехники и детекторы дронов "Аспирин 2.0". Очередь на них огромная, но сумские десантники одними из первых получили эти устройства", – объяснил Порошенко.

"Не забыли и о бригадах теробороны — 101-ю, 104-ю и 106-ю. Здесь служат наши друзья: командир подразделения БПЛА "Серафимы" Сергей Костинский и депутат Закарпатского облсовета Денис Ман. Мы нашли для них дефицитные дневные и ночные "Мавики", – отмечает Порошенко.

Всего 10 подразделений получили 475 FPV-дронов, в том числе на оптоволокне; дневные и ночные "Мавики"; экскаватор; мобильную зарядную станцию; мобильный шиномонтаж с модулем RunFlat на базе двух контейнеров; передвижные авторемонтные мастерские; 9 эвакуационных и штурмовых квадроциклов; РЭБы "Шатро"; детекторы дронов "Аспирин 2.0"; зарядные станции и комплексы Starlink.

А медикам военного мобильного госпиталя закрыли запрос на передвижную мастерскую для обслуживания медэваков, привезли медикаменты и оборудование.

Порошенко убежден, что планы Путина создать "серую зону" или захватить часть территории Сумщины будут разрушены. "Каждый из нас должен делать для армии все, что зависит от него. Потому что лучший дипломат Украины — это сильные Вооруженные Силы. Именно они своими победами на поле боя обеспечивают успех любых переговоров. Наш долг — делать все, чтобы ВСУ становились сильнее", – говорит Порошенко.