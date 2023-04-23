Порошенко на Европейском экономическом конгрессе обсудит финансовую поддержку и восстановление Украины

На следующей неделе пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко примет участие в 15 Европейском Экономическом Конгрессе в польском городе Катовице.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности". Отмечается, что запланировано выступление Петра Порошенко на сессии политической, экономической поддержки и послевоенного восстановления Украины, участие в дискуссии высокого уровня на тему места Украины в системе безопасности после войны.

В ходе Конгресса также состоится ряд двусторонних встреч с представителями институтов Евросоюза и Польши.

Главная цель пятого президента – усиление и ускорение западной военной помощи для освобождения оккупированных территорий, финансово-экономическая поддержка Украины, в том числе решение проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, обеспечение положительного решения о начале переговоров о вступлении в Евросоюз. конца 2023 г. и ускорение членства Украины в НАТО.