Порошенко и Сикорский обсудили в Киеве устойчивость Украины и укрепление ПВО

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который в настоящее время находится в Киеве.

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О встрече политик сообщил в своих социальных сетях.

"Обменялись оценками текущего этапа войны и эффективных стратегий в ответ на российскую агрессию. Говорили и о перспективах дипломатии, где первым шагом должно стать всеобъемлющее и безусловное прекращение огня", – отметил Порошенко.

"Отдельно обсудили укрепление устойчивости Украины в преддверии зимы, в частности усиление ПВО и обеспечение необходимого количества ракет для защиты украинских городов, энергетики и критической инфраструктуры", – пишет пятый президент.

"Особое внимание было уделено важности укрепления демократии, верховенства права и прав человека, особенно для государства, стремящегося к членству в Европейском Союзе", – отмечает лидер партии.