Порошенко и премьер Хорватии Пленкович обсудили потребности ВСУ и евроинтеграцию Украины

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, который принял участие в Саммите Международного демократического союза в Загребе, встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

О встрече политик сообщил в своем Facebook.

Порошенко приветствовал разблокирование Советом ЕС предоставления Украине 90 млрд евро кредита на 2026–2027 годы и 20-го пакета санкций против агрессора. "Это поможет укрепить ВСУ и экономическую устойчивость", – подчеркнул пятый президент.

"Обсудили результаты неформального Саммита ЕС на Кипре, в частности в контексте дискуссий вокруг дальнейших шагов на пути членства Украины в ЕС. Подчеркнул важность быстрого открытия первого кластера переговоров "Основы" – о демократии, верховенстве права, правосудии, борьбе с коррупцией. Потому что именно верховенство права и отсутствие политически мотивированных преследований является залогом начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС", – считает Порошенко.

Политик добавил, что много внимания уделили ситуации на поле боя, потребностям украинского войска и важности постоянной помощи союзников.

"Также обсудили перспективы переговорного процесса и прекращения огня как первого шага в подтверждение готовности России к настоящему, а не фейковому диалогу", – отметил Порошенко.