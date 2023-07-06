Главную работу делают наши воины, а мы должны выполнить остальные задачи, – Порошенко о членстве Украины в ЕС. Видео

Вооруженные Силы Украины сейчас вносят главный вклад для вступления нашего государства в Европейский Союз. Поэтому все ветви власти должны сконцентрировать усилия и выполнить список рекомендаций Еврокомиссии, чтобы до конца года начались предвступительные переговоры.

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Об этом сказал Петр Порошенко в комментарии журналистам после заседания Парламентского комитета Ассоциации Украины и ЕС в Брюсселе.

"Главное дело сделали наши воины, а остальное еще предстоит сделать. Не надо искать другие пути. Я услышал в Брюсселе фразу - "это не о переговорах и не о компромиссах". Мы все переговоры завершили тогда, когда получали статус, а это то, что нужно выполнить. Прекратите дискуссии и работайте", – заметил пятый президент.

"Моя цель – максимально сделать все, чтобы в октябре Еврокомиссия проголосовала за начало переговоров о будущем вступлении Украины в Евросоюз. А в декабре Европейский Совет должен проголосовать о начале переговоров. Я – оптимист, но мы очень-очень тяжело работать, потому что от этих двух месяцев зависит будущее Украины.Как когда-то сказал Ландсбергис – известный друг Украины, один из лидеров Литовского государства: НАТО – это о жизни, а Евросоюз – это о высоких стандартах жизни, и когда мы будем именно так понимать это, то все у нас будет хорошо. Этому было посвящено наше пребывание в Брюсселе", – отметил Порошенко.

"В европейскую часть парламентского комитета Ассоциации входят настоящие друзья Украины. Там нет ни одного равнодушного, там нет ни одного скептика. Надо научиться слушать их рекомендации, потому что у них болит сердце за Украину. И они это демонстрировали годами. Когда они говорят, что мы должны сделать – это такой честный и прямой разговор", – сказал Порошенко.

Он также отметил: если предвступительные переговоры не начнутся в этом году – неизвестно, когда они вообще начнутся.

"Это отвергнет Украину от европейской интеграции и создаст дополнительные угрозы существованию государства", – считает Порошенко. Он предостерег от безответственного подхода к имплементации соответствующих требований Еврокомиссии: "это и вопрос независимости антикоррупционной инфраструктуры, верховенства права, судебной реформы. Надо отбросить эти бессмысленные законопроекты, которые пытаются снова поставить суды под контроль власти – это противоречит европейским принципам. И вопрос защиты прав человека , защиты свободы слова, инвестиционный климат, на который партнеры обращают особое внимание. Мы должны записать, понять, распланировать - и ничего важнее сейчас для работы парламента нет", - подчеркнул Порошенко.

"Сейчас были представлены все фракции в делегации, мы говорим единым голосом, на одном языке. Мы мотивированы. Очень амбициозная декларация была принята по итогам нашей работы в Парламентском комитете Ассоциации. Все позиции, которые Украина должна выполнить, предложили европейцы. Мы не можем оттуда выбрасывать. ничего. Я еще раз подчеркиваю – это уже не торги", – констатировал пятый президент.

"Если мы хотим, чтобы Украина была европейской, она должна быть свободной и демократической. Война не является оправданием для того, чтобы не защищать демократию, антикоррупцию, свободу. И вдобавок к мощи украинских воинов мы должны добавить эффективность украинского общества", – сказал Порошенко. .