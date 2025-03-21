'Пора достать палку': экспосол США посоветовал Трампу склонять Путина к компромиссу более жесткими методами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже сделал российскому диктатору Путину много "подарков" по поводу войны в Украине. Однако его мирный план о завершении войны так и не встретил согласия в Москве.

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Это означает, что американскому президенту следует переходить к более жестким действиям. Такое мнение высказал в комментарии Укринформу экс-посол США в Украине (1998-2000 гг.) Стивен Пайфер.

По его словам, пришло время ввести новые более жесткие санкции против государства-агрессора, тем самым вынудив Москву к конструктивным договоренностям по установлению мира в Украине. Кроме того, следует добиться ареста российских активов в Европе.

"За шесть последних недель Трамп преподнес Москве целый ряд подарков и уступок. Пора Трампу достать палку – например, усилить санкции против России, а также поработать с G7, чтобы арестовать активы российского Центробанка и конвертировать их в фонд поддержки Украины", – отметил он.

По убеждению Пайфера, посреднические усилия Трампа, вероятно, начались с медленного старта.

Дипломат отметил, что российский диктатор Путин не согласился на 30-дневную остановку огня, но согласился прекратить атаки только на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, очевидно, что Путин выдвинул ряд условий для полного прекращения огня.

"Это не было ответом "да" (со стороны Путина. гшль – Ред.) на предложение США", – подчеркнул Пайфер.

Кроме того, нет признаков того, что россияне отказались от своих максималистских требований, означающих капитуляцию Украины. Экс-посол подчеркнул, что если Путин не пойдет на компромисс, соглашение невозможно будет заключить.

"Если Трамп окажется неготовым оказывать давление на Россию, трудно представить, как его усилия по прекращению российско-украинской войны могут добиться успеха", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что США проведут отдельные переговоры с Украиной и РФ в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта. Они будут посвящены одной и той же теме; Киев подготовит перечень объектов инфраструктуры, являющихся "гражданской инфраструктурой".

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