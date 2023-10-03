Два заявления американцев очень нуждаются в моих комментариях. Ибо иначе прокомментирует кто-то другой и неправильно.

1. Илон Маск опубликовал фото грустного президента Украины с подписью: "Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

Как должна отреагировать Украина? По-христиански. Сглотнуть обиду. Утереться. Поблагодарить Маска за Старлинк. Не судим и да не будем судимы сами. Господь и без нашей помощи с Илоном Максом разберётся. Где Маск был прав, а где не совсем. Где юмор гениального (от Бога!) миллиардера был уместен, а где не очень.

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2. Маккарти — а именно второй из них; первый, напомню, тоже был республиканец, но 70 лет назад, ненавидел коммунистов и помер от алкоголизма — так вот, Маккарти заявил, что Украина не получит большой пакет военной помощи, пока в опасности граница США. Ясное дело, граница не с Канадой.

Поможем беззащитной Главной стране мира. Защитим Соединённые Штаты от Мексики. Тем более, что она тоже Штаты, причём тоже Соединённые. Мексиканские Соединённые Штаты. Так она называется. Поможем разным Соединённым Штатам разобраться между собой.

Только после войны. После нашей Победы над мордором на наших условиях. Можем пообещать американцам защитить их от мексиканцев (иммигрантов) личным составом под командованием Залужного. На следующий же день после российской капитуляции. Поможем братьям нашим американским. Так что пусть ускоряют нашу Победу. Чем раньше победим, тем быстрее поможем. Услуга за услугу, как и положено между друзьями.

Уверен, что при защите южной границы США украинские потери будут в разы меньше, чем если Соединённые Штаты (Америки!) не помогут нам сейчас одолеть мордор. Сделаем Америку великой, слава Украине!