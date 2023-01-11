Помощь от Польши и Литвы началась до 24 февраля и продлится до нашей победы: Зеленский об итогах саммита Люблинского треугольника

Украина в очередной раз заручилась поддержкой нагих ближайших европейских партнеров – Польши и Литвы. Обе страны уже в ближайшее время передадут вооружение, необходимое для эффективной обороны от российских захватчиков.

Видео дня

Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский, подводя итоги саммита Люблинского треугольника, который прошел сегодня во Львове. Традиционное обращение опубликовал Офис президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Польша приняла решение о передаче Украине танков – я спасибо за это. Литва передает нашему государству зенитные системы – то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Спасибо Гитанасу за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки. Помощь от Польши и Литвы началась до 24 февраля и продлится до нашей победы ", – обозначил Зеленский.

Президент отметил, что вместе с коллегами остро обсуждалась ситуация на поле боя. Все трое пришли к выводу, что российская агрессия исчерпает себя только тогда, когда у Москвы не будет ни одного альтернативного пути, кроме поражения и полного выведения войск с территории Украины.

"Донецкое направление – держится. И мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что во время Люблинской встречи партнеры рассмотрели перспективу интеграции Украины как в Евросоюз, так и в НАТО. Уже в 2023 году ожидается заметный прогресс в этом направлении.

"Польша и Литва все равно готовы нас поддерживать, видят нас полностью интегрированными в европейские и евроатлантические структуры", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава управления польского президента по международной политике Якуб Кумоч заявил, что в перспективе Польша сможет передать для ВСУ с десяток танков Leopard – символическое количество. Но к процессу снабжения ВСУ этой военной техникой будет привлечена не только Варшава, но и целая коалиция стран;

Также и Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Это произойдет, если Европа приступит к более масштабным поставкам танков в нашу страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!