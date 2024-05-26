Помощь недостаточна: Порошенко призвал немецких депутатов к новому формату поддержки Украины

Петр Порошенко, участвующий в Парламентской ассамблее НАТО в столице Болгарии, на встрече с делегацией ФРГ призвал перейти к новому измерению военной поддержки Украины со стороны Запада.

"Существующие рамки помощи недостаточны для победы над агрессором. ФРГ должна подтвердить стратегическое лидерство и продвигать рост объемов военной помощи Украине в размере одного процента от ВВП, предоставить ВСУ право на использование западного оружия против целей на территории России, разместить немецкие вооруженные контингенты, совместные военные предприятия и склады на территории Украины, а также увеличить поставки высокоточного оружия Украине", – считает пятый президент.

"Немецкие лидеры должны одобрить важное решение по приглашению Украины присоединиться к Вашингтонскому договору НАТО", – отмечает Петр Порошенко.