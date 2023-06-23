Помните, ФСБшную спецоперацию Джулиани/Деркача о тотально коррумпированной Украине, хищении американских денег, в которой якобы крышевал Байден?

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Так вот, участник той спецоперации рассматривается на руководителя АРМА, в управлении которого находятся тысячи арестованных российских активов. Прекрасно, верно?

Далее текст на языке оригинала.

Давайте ще раз. Український Уряд може призначити на ключову посаду з управління російськими активами людину, яка допомагала мочити тоді кандидата, а зараз чинного президента США.

Переконаний, що для Оксани Макарової (Надзвичайний і Повноважний Посол України в США – Ред.) та Дмитра Кулеби це призначення додасть головного болю (якого в них і так вистачає).

Тепер трішки деталей. Мова про Олену Думу (Файдевич), яка наразі є однією з ключових претендентів на посаду голови АРМА.

На фото в пості (2019 р.) спільна прес-конференція пані Думи та … донора Джуліані (так, того самого) Сема Кісліна під назвою "Оприлюднення фактів корупційної діяльності вищих посадових осіб України…".

Якщо раптом хтось забув, то Сем Кіслін – це близький радник і донор Руді Джуліані – ексадвоката та консельєрі Трампа, який був основним рупором кампанії з дискредитації України та тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.

Конгрес США викликав Кісліна (разом з Парнасом та Фурманом) дати свідчення, чи організовували вони зустрічі Джуліані з українськими прокурорами, щоб ініціювати розслідування стосовно сина Джо Байдена.

А в 2016 році Кіслін купив кіпрську офшорку Януковича з купою арештованих грошей на рахунках ("$1,5 мільярда Януковича"). З того часу Кіслін намагається забрати ті гроші, які "належать по праву йому", а не Україні.

А в 90-х роках ФБР розслідувала можливі зв’язки Кісліна з мафією та відмивання російських грошей (тоді його провину не довели).

Я спеціально передивився співбесіду конкурсної комісії з Думою. Так от, її запитували про що завгодно, окрім описаного вище трешу. Я щиро сподіваюся, що комісія просто не знала про ці факти…