«Помешали бизнес-интересы»: Келлог объяснил, почему Трамп мог передумать насчёт лицензий на Patriot для Украины

Обещанная Украине лицензия на производство систем противовоздушной обороны Patriot пока не была передана из-за опасений американских оборонных компаний. Речь идет, в частности, об их бизнес-интересах и нежелании передавать Киеву интеллектуальную собственность.

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Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал бывший специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Он предположил, что именно позиция крупных оборонных компаний могла повлиять на решение президента США Дональда Трампа.

Почему возникла задержка с Patriot

По словам Келлога, 8 июля Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности передать лицензию на производство Patriot. Однако примерно через три недели американский президент сообщил, что соответствующего соглашения пока нет.

Бывший специальный представитель США связал это с реакцией производителей систем ПВО, в частности американской компании Lockheed Martin. По его словам, оборонные гиганты могли обеспокоиться передачей Украине технологий и интеллектуальной собственности.

"Думаю, на самом деле произошло следующее: люди или компании вроде Lockheed Martin, крупные оборонные гиганты, занервничали из-за передачи Украине, как они это называют, лицензии на свою интеллектуальную собственность", — сказал Келлог.

Келлог поддерживает производство Patriot в Украине

Американский генерал считает, что опасения компаний не должны становиться препятствием для передачи Украине соответствующих технологий. Он убежден, что украинские специалисты обладают потенциалом для быстрой разработки и внедрения новых решений.

"Почему мне нравится идея, чтобы Украина этим занималась? Потому что здесь могут работать быстрее и, вероятно, лучше с новыми решениями. Поэтому украинцам нужен этот шанс", – подчеркнул американец.

Он также сообщил, что после завершения своего визита планирует лично обсудить этот вопрос с Трампом.

"Когда я вернусь после этого визита, у меня будет возможность пойти к президенту и сказать ему, что, по моему мнению, он должен сделать. Думаю, он прислушался к некоторым людям, и это досадно", — подытожил генерал.

Напомним, 8 июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Речь шла о возможности наладить соответствующее производство в Украине.

Как писал OBOZ.UA, 31 июля Дональд Трамп заявил, что США еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Американский президент пояснил, что Вашингтон осторожно относится к передаче таких технологий.

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