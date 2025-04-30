'Получил бы всю Украину': Трамп уклонился от вопроса о доверии Путину и сказал, верит ли в конец войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы захватила бы всю Украину, если бы он не выиграл выборы в 2024 году. Теперь же, по версии американского президента, российский диктатор Владимир Путин хотел бы остановить войну.

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Об этом Трамп сказал в интервью ABC News. При этом он уклонился от ответа на прямой вопрос интервьюера относительно того, доверяет ли Путину.

Во время интервью Трампу напомнили о его сообщении в соцсети с критикой Путина за удары по украинским городам и предположение, что российский диктатор не хочет прекращения огня, а просто "морочит голову" американскому президенту. Впрочем, в разговоре с журналистом Трамп эти сомнения не подтвердил, вернувшись к давним утверждениям о "миролюбии" правителя государства-агрессора.

"Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну", – заявил президент США.

Не захотел он отвечать и на вопрос, сохраняет ли доверие к Путину, сведя ответ к утверждениям о своей исключительной важности для достижения мира.

"Я вам не доверяю. Я не доверяю многим людям. Но я думаю.. что он уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину... Если бы не я, я думаю, что он хотел бы захватить всю страну... Я думаю, если бы я не выиграл выборы, он получил бы всю Украину. И благодаря мне я действительно верю, что он готов прекратить бои", – заявил Трамп.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Трамп "оптимистично, но реалистично" оценивает перспективы мира в Украине. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт снова повторила мантру о том, что если бы Трамп был президентом, то Россия бы не напала бы на Украину. Также она возложила ответственность за войну на предыдущего лидера США Джо Байдена, обвинив его в слабом руководстве и психической некомпетентности.

Продолжение полномасштабной агрессии РФ против Украины и ежедневные жестокие удары по мирным городам и селам нашего государства Левитт охарактеризовали как "чрезвычайно сложную и досадную ситуацию между Украиной и Россией".

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