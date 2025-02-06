"Половина парламента на Молитвенном завтраке в США": Зеленский раскритиковал нардепов за "постоянные заграничные командировки"

Президент Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады, которые часто отсутствуют на заседаниях парламента из-за якобы заграничных командировок. Он подчеркнул, что выглядит странным, когда половина нардепов находятся на Молитвенном завтраке в Штатах, а не в Херсоне или Харьковской области.

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Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами вместе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает Укринформ. Президент отметил, что важно услышать голос каждой ветви власти, но "чтобы услышать чей-то голос, нужно иметь с кем общаться".

"Я постоянно имею вид человека, который не дает нашим парламентариям якобы жить в постоянной командировке. Сегодня у нас Молитвенный завтрак в США. Это очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах", – сказал Зеленский.

По его словам, есть проблема с постоянными загранкомандировками нардепов.

На уточняющий вопрос, доволен ли президент работой парламента, он ответил: "Я очень доволен работой парламента, но, к сожалению, парламент не каждый день работает".

Отметим, что 6 февраля Владимир Зеленский встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Они говорили о расширении направлений помощи, увеличении прямых инвестиций в частный сектор и о сотрудничестве в банковской сфере.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский заявил о необходимости поддержать финансовую устойчивость каждой украинской семьи. Во многом это касается цен на жизненно важные вещи, среди которых лекарство.

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