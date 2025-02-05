'Касается ценовых вопросов': Зеленский пообещал поддержать финансовую устойчивость каждой украинской семьи. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости поддержать финансовую устойчивость каждой украинской семьи. Во многом это касается цен на жизненно важные вещи, среди которых лекарства.

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По словам гаранта, то, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо и это ответственность правительства, а конкретно – министра здравоохранения и Антимонопольного комитета. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 5 февраля.

"Сегодня я провел с ними совещание, и я устал ждать соответствующих предложений. Времени немного. Все, что нужно сделать, вполне понятно. Нужны конкретные шаги, конкретные решения, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья наших людей. Если решений для доступности лекарства не будет, будут кадровые решения", – пообещал он.

Зеленский также сообщил, что он подписал указ, который дает силу решению СНБО по итогам заседания, которое состоялось накануне.

"Все подробно проработано. Будут продолжены все программы поддержки наших людей – программы, которые показали свою эффективность. Миллионам людей уже помогли, обязательно будет продлена соответствующая работа", – подчеркнул президент.

Правительству было поручено предоставить финансовый ресурс под прямую поддержку украинцев и украинских производителей. Ключевым приоритетом является рост украинского производства благодаря этой поддержке. Это даст больше доходов бюджету, гражданам, больше рабочих мест нашим громадам и, что очень важно, больше самостоятельности нашему государству.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года. Это уже 14 продолжение особого режима, который действует в Украине с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной агрессии России.

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