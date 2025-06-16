Мужчина в багажнике и торговля людьми: соратница Орбана опубликовала антиукраинское видео и попала в громкий скандал

Депутат парламента от венгерской партии Momentum Ференц Геленчер подал жалобу в полицию на соратницу премьер-министра Виктора Орбана Александру Сенткираи за "угрозу общественной безопасности". Она опубликовала противоречивое видео, в котором выступила против присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Видео дня

Ссылаясь на Уголовный кодекс, Геленчер на своей Facebook-странице отметил, что "любой, кто распространяет ложные сведения, способные нарушить общественный порядок, или создает впечатление о неизбежности опасного для общества события, может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет за совершение тяжкого преступления". По его словам, поведение Сенткираи "во всех аспектах отражает отвратительную политическую коммуникацию правящей партии".

Речь идет о видео, которое депутат от Fidesz опубликовала в Facebook. На нем видно мужчину, связанного в багажнике автомобиля. В этом ролике Сенткираи утверждает, что после вступления Украины в Евросоюз в Венгрию попадут торговцы органами, наркоторговцы и торговцы людьми. При этом, по ее словам, ускоренное вступление Украины в ЕС "будет стоить каждому домохозяйству миллионы форинтов", а "расходы на войну уже нанесли ущерб в два с половиной миллиона на одну семью, но Брюссель принесет венграм еще больше неприятностей".

"Для них, крупных стран Западной Европы, бизнес тысячелетия, но уголком гроба Венгрии является быстрое украинское членство. Оружие, наркотики, торговля органами и людьми, экстремальные военные группы и генетически модифицированная пища удивят Венгрию. Такое решение было принято без венгров, но мы этого не допустим. Брюссель не может решать судьбу венгров. Только мы, венгры, можем это решить. Именно поэтому правительство просит всех заполнить бюллетени Voks-2025, отказать Брюсселю и плану партии Tisza, сказать "Нет" ускоренному вступлению Украины в ЕС!" – говорится в видео Сенткираи.

Впоследствии стало известно, что связанный человек в видео – Жолт Ботонд Сабо, который работает в министерстве, возглавляемом Анталом Роганом, является научным ассистентом в Центре MCC и сотрудником офиса премьер-министра Венгрии.

По мнению Геленчера, такой контент представляет угрозу общественной безопасности, и одновременно вызывает вопрос, как можно быть настолько безответственным и бессмысленно распространять подобные заявления против страны, в которой живут венгры? В своей заметке он призвал Сенткираи оставить политическую карьеру.

"Александра Сенткираи сегодня, во всех отношениях, отвратительная политическая коммуникация государственной партии превзошла. Она стоит рядом с автомобилем, в багажнике которого связан мужчина. Тем временем она рассказывает о том, что будет означать для Венгрии вступление Украины в ЕС. Разве у нас уже нет никаких моральных границ?" – написал депутат. Он добавил, что сейчас идет предвыборная кампания, но такие видео и заявления пересекают все допустимые границы, поскольку политик из партии, которая систематически обманывает венгров, заявила о "торговле органами". По словам депутата, это даже не просто ложь, это пропаганда.

Геленчер также обратился к Сенткираи с вопросами: "Что скажут на это украинцы на Закарпатье? Кто будет нести ответственность за такие заявления – вы или венгры, которые живут за рубежом? Как можно быть настолько безответственным и при этом настолько циничным?"

В завершение он призвал ее отойти от публичной деятельности, оказав услугу общественности.

Как пишет Telex, заявления Сенткираи о "украинской организованной преступности" являются типичным элементом российских дезинформационных кампаний.

Как сообщал OBOZ.UA, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что украинцы оказывают давление и угрожают из-за позиции Будапешта относительно вступления Украины в ЕС. В то же время он подчеркнул, что Украина должна быть благодарна за прием беженцев, лечение раненых и поддержку со стороны Венгрии.

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