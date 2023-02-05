Полномасштабной войны с РФ можно было избежать, – Резников

Если бы западные страны были более решительны и действовали на опережение, то полномасштабной войны с Российской Федерацией можно было бы избежать. Однако Москва пользовалась толерантностью цивилизованных государств, несмотря на оккупацию Крыма и ведение боевых действий на Донбассе.

Видео дня

Об этом заявил глава Министерства обороны Алексей Резников, передает Укринформ. Он заметил, что у партнеров Украины было довольно широкое поле возможностей, чтобы российская власть и не подумала развязывать кровопролитие в таких масштабах.

"Если бы остановили строительство Северного потока-2, если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов - этой войны можно было бы избежать", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны планирует развивать внутреннюю разработку и производство беспилотных летательных аппаратов широкого спектра применения. Ведь дроны используются и для корректировки огня артиллерии, и для разведки, и для нанесения поражения врагу и даже для доставки БК.

Также в свете дискуссий о предоставлении западными партнерами дальнобойного оружия, Резников заверил, что ВСУ не будет его применять для поражения на территории России. Украинские войска будут наносить удары только по подразделениям врага на оккупированной территории страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!