"Политика с санкциями – провал": Сийярто отреагировал на "слив" в сеть разговоров с Лавровым

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на "слив" в сеть разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе диалога политик страны-агрессора просил помощи по снятию санкций с семьи российского олигарха Алишера Усманова.

Обнародованную запись Сийярто назвал "замечательной работой", ведь, по его мнению, санкционная политика "наносит больший вред ЕС, чем России". Об этом он сообщил на собственной странице в Facebook.

Ответ Сийярто на "слив" разговора с Лавровым

"Уже некоторое время могло быть известно, что иностранные секретные службы с участием активных венгерских журналистов подслушивают мои разговоры по телефону. Сегодня слушатели сделали еще одно огромное "открытие": доказали, что я говорю то же самое на публике, что и по телефону... Отличная работа!" – написал венгерский глава МИД.

Сийярто добавил, что в течение последних четырех лет он неоднократно открыто подчеркивал, что политика санкций наносит больший вред Европейскому Союзу, чем России.

Вместе с тем политик давал понять, что недопустимо "санкционировать лиц или компании, которые важны для безопасности энергоснабжения в Венгрии или достичь мира", а также тех, "кто просто не имеет смысла быть в санкционном списке".

Более того, по словам министра, в будущем правительство Венгрии планирует продолжать настаивать на этом принципе.

Дипломат подчеркнул, что "регулярно консультируется с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер".

Что предшествовало

В сети обнародовали записи разговоров между Сергеем Лавровым и Петером Сийярто, в которых российский министр поднимал вопрос снятия санкций с российских олигархов и компаний.

Разговор состоялся 30 августа 2024 года, вскоре после возвращения Сийярто в Будапешт из Санкт-Петербурга. Во время диалога Лавров упомянул о просьбе олигарха Алишера Усманова об исключении его сестры Гульбахор Исмаиловой из санкционного списка ЕС.

В ответ Сийярто заверил, что Венгрия вместе со Словакией намерена подать соответствующую инициативу на рассмотрение Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сам Петер Сийярто подтверждал, что регулярно контактирует со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых встреч ЕС. Как заявил политик, общение с другими партнерами и является "сутью дипломатии".

