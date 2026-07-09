Политические преследования и санкции в отношении оппозиции: Европарламент принял резолюцию по Украине

Европарламент в резолюции от 8 июля призвал власти Украины соблюдать верховенство права и воздерживаться от политически мотивированных судебных преследований.

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Об этом сообщает "Цензор.нет".

"Европарламент призывает украинские власти воздерживаться от политически мотивированных судебных преследований; не вводить персональные санкции против представителей оппозиции; не вводить персональные санкции против лидеров гражданского общества, поскольку такая практика подрывает демократические стандарты и общественное доверие", – говорится в документе.

Также в резолюции есть пункт с критикой Украины за присвоение одному из подразделений ССО названия в честь героев УПА по предложению польских депутатов.

В то же время в резолюции отмечается медленное выполнение плана реформ Кос-Качка, которое составляет 15 процентов.

Также Европарламент поддержал дальнейшую помощь Украине и процесс европейской интеграции.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина ожидает скорейшего открытия переговорных кластеров на пути к членству в ЕС.