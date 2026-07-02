Политическая сила Буданова продемонстрировала наибольший рост среди условных партий – опрос

Условная политическая партия руководителя Офиса президента Кирилла Буданова продемонстрировала наибольший рост поддержки за последний год по сравнению с другими ключевыми политическими силами страны. Такой вывод можно сделать по результатам нового всеукраинского опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного от имени Центра анализа и социологических исследований.

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Согласно данным исследования, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, главной сенсацией стал бы результат политического проекта Кирилла Буданова – за него готовы отдать свои голоса сразу 12% украинцев.Эта политическая сила демонстрирует самую мощную динамику на украинском политическом ландшафте. Для сравнения: год назад (в июле 2025 года) показатель ее поддержки составлял всего 7%. Таким образом, прирост электоральной поддержки партии Буданова за 12 месяцев составляет +5%.

Положительную динамику, хотя и значительно меньшую, социологи зафиксировали также у условной политической силы президента Владимира Зеленского. Сейчас ее готовы поддержать 16% украинцев. В прошлом году в аналогичный период этот показатель находился на уровне 14% (+2% за год).

Зато условная партия Валерия Залужного за год потеряла часть сторонников. Если в июле 2025 года ее электоральный показатель составлял 22%, то летом 2026 года он снизился до 18% (падение на 4%).

Показатели других крупных политических игроков за последний год не изменились. В пределах статистической погрешности и на том же уровне, что и год назад, остались рейтинги следующих сил:

Партия "Азов" – 8%

"Европейская Солидарность" (Петр Порошенко) – 8%

Партия Разумкова ("Разумная политика") – 5%

Отметим, что опрос проводился по всей Украине (за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 30 мая по 3 июня 2026 года с помощью компьютеризированных телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.