'Поле конфликта': рассекреченные стенограммы США раскрыли, что Путин говорил Бушу об Украине в 2001 и 2008 году

Национальный архив безопасности США рассекретил стенограммы переговоров 43-го президента США Джорджа Буша и диктатора РФ Владимира Путина за 2001 и 2008 годы. Уже тогда главарь Кремля жаловался на стремление Украины вступить в НАТО и угрожал, что соседняя страна станет "полем конфликта".

Также Путин рассказывал американскому президенту басни о том, что Украина – это "искусственное государство". Об этом свидетельствуют документы Национального архива безопасности США.

Разговоры Буша с Путиным в 2001

Уже на второй год своего правления, в 2001 году, российский диктатор жаловался, что вступление Украины в НАТО создаст поле конфликта между РФ и США. Также Путин заявил, что евроатлантический курс Киева приведет к долгосрочной конфронтации.

При этом еще почти четверть века назад Путин угрожал, что РФ будет полагаться на "антинатовские" силы в Украин и будет "работать" над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Главарь Кремля открыто заявил президенту США, что Россия будет постоянно создавать проблемы.

"Это создает угрозу размещения военных баз и новых военных систем в непосредственной близости от России. Это порождает неопределенности и угрозы для нас. Опираясь на антинатовские силы в Украине, Россия была бы вынуждена постоянно работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения", – заявлял Путин.

Кроме того, российский диктатор в разговоре с Бушем ставил под сомнение суверенитет и независимость Украины. При этом он акцентировал, что устойчивость украинского государства будет нарушена в случае движения страны к НАТО.

"Украина – очень сложное государство. Это не нация, сформированная естественным образом. Это искусственная страна, созданная еще в советские времена. Украина населена людьми с очень разными взглядами, а вопрос членства в НАТО способен привести к внутреннему расколу", – говорил диктатор РФ американскому президенту.

Разговоры Буша с Путиным в 2008

Спустя 7 лет в очередном разговоре с Бушем российский диктатор повторил свои агрессивные намерения в случае евроатлантической интеграции Украины. В 2008 году Путин предрек конфликт между США и РФ, а также говорил про "раскол украинского государства".

Путин также повторил нарратив об "искусственно созданном государстве" и пожаловался, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России приведет к конфликту.

"Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и пророссийская часть. Сейчас власти там находятся в руках прозападных лидеров. Как только они пришли к власти, они раскололись внутри себя", – говорил Путин в 2008 году.

Напомним, президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что вопрос территорий остается самым сложным в работе над планом по прекращению российско-украинской войны. По его словам, если прекращать войну по линии столкновения, то никаких дополнительных решений не потребуется.

Как сообщал OBOZ.UA, после обнародования предварительного плана по мирному урегулированию российско-украинской войны Кремль дал понять, что не заинтересован в принятии украинских или европейских предложений к какому-либо соглашению.

