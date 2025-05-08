Пока Украина борется за жизнь, Россия проводит парад цинизма, желчи и лжи, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин, который ответственен за многочисленные военные преступления в Украине, будет проводить парад цинизма, желчи и лжи. Глава государства отметил, что главарь Кремля будет говорить о зверствах нацистов, в то время как его армия убивала мирных жителей и устраивала блокаду целых городов.

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Зеленский подчеркнул, что Украина вырвалась из всего этого, и не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов. Об этом президент заявил в своем обращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

По словам Зеленского, во времена Второй мировой войны более 8 миллионов украинцев погибли в борьбе с нацизмом. Однако в РФ победу в этой войне считают собственной, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм.

"Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Да, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас Украина борется за свою жизнь и свободу именно так, как мир это делал 80 лет назад. При этом Зеленский подчеркнул, что для мира необходимо, чтобы изменилась Россия, либо изменился мир и осознал, что умиротворять зло невозможно.

"И каждый из нас хочет, чтобы наступила тишина, наступила победа мира. Мы боремся за это. И понимаем, что для этого нужно. Или Россия должна измениться радикально. Или изменяться придется миру. Именно так, как мир это сделал 80 лет назад. Когда всем, наконец, стало очевидно: умиротворять зло невозможно. С ним нужно бороться. Итого. Бороться решительно. Силой. Давлением. На поле боя, дипломатической арене, в экономическом пространстве всюду, где это только возможно. Чтобы действительно "никогда снова". Или миру придется проводить денацификацию и демилитаризацию России", – отметил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что предложение Украины прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе. Однако именно от России мир не видит никакого ответа, кроме новых ударов по нашей территории.

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