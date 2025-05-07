'Небо агрессора неспокойно': Зеленский – о новых ударах России, защите Украины, предложении о перемирии на 30 дней и соглашении со США. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение Украины прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе. Однако именно от России мир не видит никакого ответа, кроме новых ударов по нашей территории.

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Это максимально четко демонстрирует, кто является источником войны. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 7 мая.

"Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос времени. Война – это проигрыш для всех, в частности для агрессора. Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать – во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо. И мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость", – отметил он.

Фактически весь день в Украине звучат воздушные тревоги. Ночью враг снова бил ракетами и дронами, к сожалению, есть раненые и погибшие.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Весь день продолжается разбор завалов в Харькове, в Сумах, также в столице. Я благодарен всем нашим людям, которые ежедневно спасают, которые ежедневно помогают. Каждая мобильная огневая группа, все расчеты дронов-перехватчиков, каждое подразделение ПВО, наша боевая авиация – я благодарю вас за результативные дежурства", – сказал президент.

Он отметил, что совершенно справедливо, что российское небо сегодня зеркально неспокойно.

Зеленский рассказал о докладе главкома ВСУ Александра Сырского относительно наших активных действий на территории Курской и Белгородской областей – так мы защищаем украинскую землю от вражеской активности в приграничье.

Глава государства добавил, что каждую неделю Украина работает, чтобы наше небо было более защищенным. Продолжается работа с партнерами, чтобы мы смогли не только получить новые системы ПВО и ракеты к ним, но также чтобы смогли локализовать производство в Украине нужных нам систем и ракет.

"Это одно из стратегических решений, которые нужны. И в целом для безопасности в Европе, не только для нашей страны, защита неба Украины – это одна из основ будущей архитектуры безопасности", – подчеркнул гарант.

Напоследок он сказал о том, что завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам нашего государства.

"Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста. Стратегическое видение Америки – формировать новые экономические партнерства. Это будет работать и на оборону Украины, и на наше оборонное взаимодействие. Стратегическое видение Украины – привлекать партнеров к реальной работе здесь, в Украине, инвестировать здесь и развивать производства на нашей земле. Именно это мы и делаем. Важно, чтобы все депутаты осознавали вес этого соглашения и поддержали перспективы, которые соглашение открывает", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 мая войска страны-агрессора РФ запустили по Украине четыре баллистические ракеты и 142 дрона. Президент Владимир Зеленский указал на необходимость усиления нашей ПВО и более жесткого давления на Москву.

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