'Поиск эффективной стратегии завершения войны': Порошенко в Киеве встретился с Волкером

Петр Порошенко на полях Киевского форума по безопасности встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, американским дипломатом Куртом Волкером.

Видео дня

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Наши встречи с Куртом Волкером, бывшим Специальным уполномоченным США по вопросам Украины, – это всегда дружеский, глубокий и заинтересованный разговор. Опыт противодействия российскому агрессору предоставляет нам возможность объективно оценивать нынешнюю ситуацию как на поле боя, так и в поиске эффективной стратегии завершения войны. Подробно обсудили перспективы 30-дневного прекращения огня и возможные дальнейшие шаги", – написал Порошенко в соцсетях.

"Обменялись мнениями о состоянии стратегического партнерства и диалога на высшем уровне между Киевом и Вашингтоном, важности отношений доверия. Отметили необходимость укрепления переговорных позиций Украины", – отмечает пятый Президент.

"Отдельно обсудили ситуацию в государстве, в частности состояние демократии, верховенства права, многопартийного парламентаризма, свободы медиа. Спасибо за интересные идеи и готовность и дальше помогать борьбе Украины", – резюмирует Петр Порошенко.

Лидер партии также обсудил вопросы укрепления украинско-американских отношений с членами Атлантического совета – ведущего аналитического центра по вопросам Украины в Соединенных Штатах.

"Обменялись мнениями об актуальных событиях как на фронте и в процессе поиска действенной стратегии завершения войны, так и в укреплении отношений между Украиной и США. Отметили важность демократического развития Украины, внутреннего политического единства и взаимодействия в интересах защиты национальных интересов государства на всех уровнях", – отметил Порошенко.

"Спасибо Уильяму Тейлору, Стивену Пайферу, Александру Вершбоу, Майклу Карпентеру за многолетнюю поддержку Украины и веру в нашу общую победу", – написал пятый Президент.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, Порошенко готовит законопроект о персональной ответственности членов СНБО за неправомерность санкций.