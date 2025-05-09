Члены СНБО будут персонально отвечать за неправомерные санкции: Порошенко готовит соответствующий законопроект

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил о подготовке законопроекта, предусматривающего персональную ответственность членов СНБО за голосование по применению санкций против граждан Украины.

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Об этом он рассказал в эфире Общественного.

По словам политика, такой механизм нужен для того, чтобы в случае, когда суд признает санкции неправомерными, возмещение материального ущерба осуществлялось не из государственного бюджета, а из личных средств тех, кто поддержал такое решение.

"Я сейчас зарегистрирую еще один законопроект, чтобы тогда, когда мы выиграем суд и когда будет присуждено решение о компенсации, компенсировать должны не из кармана налогоплательщиков, не из кармана солдата или офицера, а из кармана тех, кто принимал участие в голосовании этой политически мотивированной расправы", - сказал Порошенко.

Напомним, что 12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко, трех бизнесменов и экс-нардепа.

13 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко назвал решение СНБО антиконституционным и политически мотивированным, а ограничения - абсолютно незаконными. Он обвинил власть в том, что она "нанесла колоссальный удар по внутреннему единству".

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