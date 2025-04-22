Похороны Папы и не только: Белый дом анонсировал первые зарубежные визиты Трампа

В Белом доме объявили, что первым зарубежным визитом президента США Дональда Трампа станет его участие в похоронах Папы Франциска в конце этой недели. Затем, уже в мае, он посетит сразу несколько стран Ближнего Востока.

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Об этом во вторник, 22 апреля, во время пресс-брифинга в Вашингтоне заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, Трамп отправится из Вашингтона в Италию и Ватикан в пятницу утром.

Вернется он в Соединенные Штаты в субботу вечером после похоронной службы.

Ливитт заявила, что Белый дом молится вместе с католиками со всего мира и оплакивает смерть Папы Франциска.

Она также сообщила, что Дональд Трамп в мае совершит турне в страны Ближнего Востока.

"Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая", – отметила представительница Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп ранее подтвердил, что он и его жена Мелания посетят похороны Папы Римского Франциска. Церемония прощания с понтификом состоится между четвертым и шестым днем после его смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его официального вступления в должность второй раз в январе 2025 года. В настоящее время американцы демонстрируют признаки настороженности по поводу попыток республиканца расширить свою власть.

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