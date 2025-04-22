Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%: опрос показал, чем обеспокоены американцы

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его официального вступления в должность во второй раз в январе 2025 года. Сейчас американцы демонстрируют признаки настороженности по поводу попыток республиканца расширить свою власть: многие не поддерживают его политику в некоторых сферах, а еще не желают видеть его президентом в третий раз, хотя это и так запрещено Конституцией страны.

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Об этом сообщает Reuters. Агентство ссылается на результаты опроса Reuters/Ipsos, продолжавшегося в течение шести дней и в котором приняли участие 4306 респондентов.

Согласно исследованию, около 42% опрошенных одобрили деятельность Трампа в должности президента. Это меньший показатель чем 43% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее, и чем 47% в первые часы после его инаугурации 20 января.

Reuters напомнило, что начало второго срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, в том числе университеты и юридические фирмы.

"Хотя рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались на протяжении большей части президентства его предшественника-демократа, результаты опроса свидетельствуют, что многим американцам неприятно, когда он пытается наказать университеты, которые он считает слишком либеральными, и поставить себя главой правления Центра Кеннеди – крупного театрального и культурного учреждения в Вашингтоне", – объяснили журналисты.

Так, около 83% респондентов заявили, что американский лидер должен выполнять решения федерального суда, даже если он этого не хочет. Кроме этого, 57% опрошенных, среди которых треть республиканцев, не согласились с утверждением, что "это нормально для президента США приостанавливать финансирование университетов, если он не согласен с тем, как те управляются". Еще доля американцев – 66% – заявила, что не считает, что президент должен контролировать главные культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры.

"По ряду вопросов, от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права, опрос Reuters/Ipsos показал, что американцы, не одобряющие работу Трампа, превышают количество тех, кто одобряет каждый вопрос в опросе. Что касается иммиграции, его наибольшей поддержки, 45% респондентов одобряли работу Трампа, но 46% – нет", – констатировало агентство, добавив, что погрешность этого опроса составила около двух процентных пунктов.

Дополнительно в публикации указали: примерно 59% респондентов, включая треть республиканцев, выразили убеждение, что из-за политики Трампа Америка теряет доверие на мировой арене. Еще три четверти респондентов сказали, что республиканец не должен баллотироваться на третий срок – путь, по которому Трамп заявил, что он хотел бы пойти, хотя Конституция США запрещает ему это делать. Даже большинство республиканцев – 53% – заявили, что Трамп не должен стать президентом США в третий раз.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе опрос YouGov/The Economis продемонстрировал, что Трамп побил собственный рекорд по раздражению избирателей в США. Через три месяца после инаугурации его рейтинг поддержки снизился на 14 пунктов, что стало худшим показателем, чем во время первого срока в должности президента.

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