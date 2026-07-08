"Подумайте ещё раз": Рютте обратился к россиянам в связи с топливным кризисом и войной в Украине. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связал массовые очереди на автозаправочных станциях и дефицит топлива в России с последствиями войны против Украины. Также на международной арене прозвучали призывы к российским гражданам не участвовать в боевых действиях из-за значительных потерь личного состава.

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Об этом заявил Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре. Видеообращение опубликовала новостная платформа DRM NEWS.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что для нынешних властей одной из ключевых задач является обеспечение населения топливом.

"Что касается людей, которые ездят на автомобилях и оказываются на заправках, вчера появились новости о том, что им пришлось установить мобильные туалеты, потому что людям приходилось ждать бензина всю ночь. Как политик, могу заверить вас в одном: в XVI–XVII веках нужно было обеспечить достаточно хлеба. В XXI веке нужно обеспечить достаточное количество бензина. Вашим избирателям не нравится, когда они не могут заправить свои машины. И, конечно, это влияет на российскую экономику", — прокомментировал высокопоставленный чиновник.

Следующая тема, которую поднял Рютте, — это война. Ведь президент России готов и в дальнейшем нести значительные человеческие потери ради продолжения боевых действий.

"В то же время у вас есть российский президент, который готов пожертвовать до 35 тысяч своих собственных молодых людей в этой безумной войне против Украины, абсолютно ничем не спровоцированной", – сказал Марк Рютте.

Отдельно генеральный секретарь НАТО обратился непосредственно к российским мужчинам, которые могут рассматривать возможность вступления в армию.

"Любому российскому молодому человеку, который слушает… Если вы рассматриваете возможность присоединиться к военным действиям, подумайте ещё раз. Вы можете оказаться одним из этих 30–35 тысяч уже в этом месяце, в следующем месяце или через месяц, потому что вашему президенту, по определенным причинам, все равно. Он готов пожертвовать вами. Вот что произошло", – сказал высокопоставленный чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал граждан России хорошо подумать, прежде чем поступать на военную службу. По его словам, российское руководство готово ежемесячно жертвовать десятками тысяч своих военных.

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