Подсанкционные росСМИ до сих пор могут получать деньги от Facebook – Politico

Российские СМИ продолжают сотрудничество с американской социальной сетью Facebook вопреки санкциями. Пропагандисты по-прежнему остались частью программы перераспределения доходов Facebook.

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Таким образом подсанкционные росСМИ потенциально могут получать часть доходов платформы от рекламы. Об этом сообщает Politico.

Согласно исследованию некоммерческой организации WHAT TO FIX, санкционированные пророссийские СМИ являются частью программы доходов Facebook от рекламы. Речь идет, в частности, о государственной организации "Россия сегодня", которая является частью RT (Russia Today). Кроме того, в объектив расследования попало издание Sputnik, которое также подверглось санкциям после полномасштабного вторжения РФ в Украину и было лишено возможности вещать в пределах ЕС.

С марта 2022 года корпорация Meta заблокировала доступ к RT и Sputnik для пользователей Instagram и Facebook из ЕС, назвав это попыткой пресечь дезинформацию. Однако попавшие под санкции организации остались частью программы перераспределения доходов Facebook, а значит могут получать часть доходов социальной сети от рекламы.

Представитель корпорации Meta утверждает, что нахождение в списке партнеров-издателей российских пропагандистов само по себе не является доказательством того, что компании получали выплаты. Также там заверили, что любая сторона в этом списке по-прежнему подлежит санкционному контролю.

По состоянию на 20 июня в списках значилось около 4,65 млн аккаунтов. Facebook удалил RT и Sputnik из списка в 2022 году, но страницы Sputnik на языках ЕС снова появились на один год с октября 2022 года. Новая страница RT на арабском языке также появилась в июле 2023 года и находилась в списке до начала июня, но позже была удалена.

Еще две санкционированные страницы, которые WHAT TO FIX обнаружил в списке Facebook, связаны с российской певицей Полиной Гагариной, заблокированной на Spotify и YouTube, и Сильвеном Афуа, пророссийским лидером Лиги защиты чернокожих африканцев, группы, запрещенной Францией за расизм. В списки партнеров Facebook также вошли непроверенные аккаунты, распространяющие контент RT и Sputnik.

Несмотря на полный запрет на деятельность вещательных компаний, эксперты предупреждают, что поддерживаемые Россией СМИ создали огромное количество аккаунтов, страниц и онлайн-каналов для продолжения своей деятельности. Поэтому платформы Facebook и Instagram, принадлежащие Meta, оказались под угрозой возможных штрафов в связи с обвинениями в несоблюдении положений Закона о цифровых услугах и неспособности ограничить распространение дезинформации, поддерживаемой Россией.

Ранее сообщалось, что пследние заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы его готовности как можно быстрее завершить войну в Украине могут означать новый ультиматум со стороны Кремля. Украина еще в марте согласилась на прекращение огня, а Россия постоянно от этого отказывается.

Напомним, в условиях полномасштабной агрессии России против Украины искусственный интеллект показывает, что российские пользователи активно задают вопросы о войне. При этом граждане РФ в своих вопросах фактически отражают кремлевские пропагандистские нарративы.

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