Подоляк о скандальном заявлении Захаровой: дефицит кокаина заставил перейти на что-то тяжелее

МИД РФ продолжает настраивать против себя мировую общественность. Заявление спикера российского ведомства об израильских наемниках в Украине может свидетельствовать о том, что Мария Захарова потеряла связь с реальностью.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на ее выходки, пошутив, что Захарова находится под действием наркотических веществ. По его словам, это может быть что-то гораздо серьезнее, чем кокаин.

"В МИД РФ заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который увозили контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то тяжелее", – написал Подоляк.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне заявила, что в Украине совместно с бойцами "Азова" воюют израильские наемники. Она утверждала, что видела "видео, фактуру, материалы", подтверждающие это. Какие именно – уточнить не смогла.

Также в начале мая глава МИД РФ фактически обвинил в антисемитизме самих евреев, что в Израиле назвали "низменным уровнем расизма".