Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили сеть влияния Медведчука

Депутаты Европарламента требуют провести расследование в связи с разоблачением сети российского влияния, которую возглавляли кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук и бывший генпродюсер канала "112 Украина" Артем Марчевский. Эта сеть платила евродепутатам деньги за восхваление Кремля, а ее целью было провести в Европарламент как можно больше пророссийских деятелей во время выборов в июне 2024 года.

Пророссийскую сеть разоблачила контрразведка Чехии (BIS), о чем сообщила 27 марта. По данным источников OBOZ.UA это удалось сделать благодаря содействию Службы безопасности Украины. Чешские СМИ пишут, что деньги от Медведчука получали политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.

Что известно о сети влияния Медведчука

Как выяснилось, сеть платила политикам деньги за восхваление РФ и Путина в европейских медиа, а также публиковала антиукраинские и антиевропейские материалы на сайте "Голос Европы", который Медведчук запустил совместно с Марчевским. Целью сети было провести в Европарламент как можно больше пророссийских политиков.

"Целью этой группы влияния была деятельность против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на территории ЕС", – цитирует BIS премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

В отчете разведчиков на 300 страницах была подробно описана деятельность сети Медведчука и Марчевского. Их обоих и зарегистрированную в Чехии медиакомпанию Voice of Europe ("Голос Европы") внесли в санкционный список Чехии – их счета в этой стране были заморожены.

Как пишет Denik N, сообщник Медведчука Марчевский приехал в Чехию с первой волной беженцев еще весной 2022 года и жил недалеко от Праги.

"Европейский политический фан-клуб Путина получил серьезный удар, ведь сейчас многие евродепутаты требуют тщательного расследования российского влияния и наказания для "коллег", которые отрабатывали деньги РФ", – сказал источник OBOZ.UA.

Чешские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии получали деньги от "Голоса Европы" Медведчука, чтобы повлиять на предстоящие выборы в ЕП.

Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что деньги передавались наличными во время тайных встреч в Праге или через биржи криптовалют.

Евродепутаты требуют расследования

Президент либеральной группы Renew Валери Айер призвала в письме к президенту Европарламента Роберте Мецоле провести "срочные дебаты" в ЕП, сообщает Politico.

"Если действующие члены Европарламента или кандидаты на будущих европейских выборах брали деньги от российского правительства или их доверенных лиц или были коррумпированы ими, они должны быть разоблачены", – написала Айер в письме.

Депутат от партии "зеленых" из Нидерландов Бас Эйкгоут обратился в Мецоле с призывом провести расследование возможного подкупа парламентариев.

Заместитель пресс-секретаря ЕП Дельфин Колард сказала в комментарии Politico, что парламент сейчас "изучает выводы" расследования, обнародованного Прагой.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо во время дебатов в парламенте 29 марта заявил, что РФ платила некоторым депутатам ЕП за продвижение кремлевской роганды и это требует расследования внутри страны.

Премьер Нидерландов Марк Рютте в свою очередь сказал, что данные о коррупции среди европолитиков "вызывают тревогу". По его словам, делом также занимаются нидерландские спецслужбы.

"Это показывает, насколько высок риск иностранного вмешательства. Это угроза нашей демократии, нашим свободным выборам, нашей свободе слова, всему", – сказал Рютте перед заседанием правительства в четверг.