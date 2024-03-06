Кум Путина Медведчук через суд требует вернуть ему украинское гражданство и депутатский мандат: всплыли подробности

Бывший депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук потребовал вернуть ему гражданство и депутатский мандат, а также снять санкции, наложенные СНБО. С этой целью предатель обратился в украинские суды.

Медведчук обратился в Верховный Суд Украины уже через месяц после того, как президент Владимир Зеленский прекратил гражданство Украины для бывших депутатов ОПЗЖ, в том числе и Медведчука. Предатель назвал указ главы государства "незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины".

В то же время, находясь в Москве, бывший украинский политик не теряет времени зря: возглавляет "политическое движение" "Другая Украина", участники которой повторяют и дополняют пропагандистские нарративы и обвиняют власть нашего государства в нежелании завершить войну.

Иск Медведчука был подан в Верховный Суд 20 февраля 2023 года. Заседания продолжаются до сих пор, а адвокаты предателя отказываются общаться с прессой.

Как пишет медиа, 25 января 2024 года Верховный Суд отказал Службе безопасности Украины в закрытии дела, хотя представители спецслужбы пытались донести, что иск "искусственный", предатель имеет российский паспорт и был признан государством-агрессором как военнопленный.

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что суд хочет узнать, на каких основаниях прекратили гражданство Медведчука. И теперь вопрос в том, сможет ли СБУ теперь доказать свою позицию в суде.

Интересно, что Медведчук хочет вернуть не только гражданство, но и депутатский мандат, а также избавиться от экономических санкций, введенных СНБО. С этими вопросами он тоже обратился в Верховный Суд.

"Я предполагаю, что с экономическими санкциями они точно пролетят. Думаю, они со всем пролетят. Потому что сомневаюсь, что сегодня может быть решение из серии: "Вернем Медведчуку гражданство, отменим экономические санкции, дадим мандат". Маловероятно, что судьи пойдут на это, а вот затягивать дело фактически могут", – считает Бондаренко.

Напомним, Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА) предложило правительству продать арестованную 92-метровую яхту обвиняемого в госизмене экс-нардепа и кума президента РФ Виктора Медведчука Royal Romance. Деньги от сделки получит Украина. Физически судно находится в Хорватии, а его реализация должна пройти через онлайн-аукционы "Прозорро.Продажи". Начальная стоимость судна оценивалась в сумму более 200 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Обвиняемый в госизмене Медведчук уже после попадания в РФ приобрел новую скоростную яхту. Стоимость судна оценивается почти в 9,6 млн долларов.

– В сентябре 2022 года в обмен на Медведчука украинской стороне удалось вернуть множество защитников Мариуполя. В частности, из российского плена освобождены заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина") и командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис").

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