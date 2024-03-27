Страна ЕС наказала кума Путина Медведчука: за что ввела санкции

Чехия ввела санкции против обвиняемого в госизмене бывшего народного депутата Украины и кума Владимира Путина Виктора Медведчука – в т.ч. за антиукраинскую деятельность на территории страны. Также в санкционный список страны попал пропагандист Артем Марчевский, который был генеральным продюсером заблокированного телеканала "112 Украина", чьим неофициальным владельцем был Медведчук.

О введении ограничений сообщает České noviny. Имена Медведчука и Марчевского также появились в соответствующем списке на сайте чешского МИД.

Кроме того, санкции введены против компании "Голос Европы". Которую – как и Марчевского, – Медведчук использовал для "нарушения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", отметили в МИД Чехии.

В свою очередь, премьер-министр страны Петр Фиала отметил: включенные в санкционный список лица пытались в интересах Кремля осуществлять на территории Чехии "операции влияния, которые потенциально могли бы навредить безопасности страны и Европейского союза".

"Мы хотим ударить по пророссийской сети, которая пыталась разработать операцию влияния на нашей территории. Ее целью было проведение акций и мероприятий на территории ЕС против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – рассказал Фиала.

Медведчук требует вернуть ему украинское гражданство и депутатский мандат

В то же время, сам Медведчук потребовал вернуть ему украинское гражданство и депутатский мандат, а также снять санкции, наложенные СНБО. Для этого он обратился в Верховный суд Украины.

В своем иске Медведчук утверждает, что указ президента о прекращении его гражданства был "незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины". В марте 2023 года Верховный Суд принял исковое заявление и открыл производство по делу.

Напомним: Медведчук покинул Украину после того, как в сентябре 2022 года его, обвиняемого в государственной измене, обменяли на 200 находившихся в плену украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине готовятся к продаже 92-метровой яхты семьи Медведчука.В настоящее время уже получены заявки от мировых аукционных домов.

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