'Подключились все страны коалиции': Макрон в Киеве назвал главную гарантию безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что самая первая и самая важная гарантия безопасности для Украины - это сильная и подготовленная украинская армия. Также важна поддержка союзников.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции после встречи "Коалиции решительных", к которой присоединились союзники, поддерживающие Украину. По словам Макрона, гарантии безопасности для Украины имеют несколько уровней, но прежде всего - это способность самой армии действовать как сдерживающая сила.

Именно поэтому, по его словам, необходимо всячески усиливать ВСУ, и над этим уже работают страны-партнеры. Франция и Великобритания играют в этом ключевую роль, но сейчас к обсуждению модели подготовки украинских военных присоединились все страны коалиции.

"Прежде всего, идет выстраивание нескольких уровней гарантий. И первый среди них - эшелон обороны, то есть это сама украинская армия. Нам необходимо усилить украинскую армию для того, чтобы она сама была элементом сдерживания. В этом вопросе было лидерство Франции и Великобритании, но мы поощряем всех. Какая именно эта модель подготовки украинских военных и усиления? Это будет коллективная рефлексия руководителей Генштабов наших стран. Все страны-коалиции подключились к обсуждениям", – отметил он.

Макрон также добавил, что параллельно обсуждается второй уровень гарантий - так называемые силы сдерживания, которые должны действовать как "перестраховочный" механизм. Какой именно будет эта система, еще обсуждают на уровне военного командования.

"Мы сейчас продолжаем на уровне военных обсуждение, какой смысл мы вкладываем в это развертывание", - отметил Макрон.

Пока рано говорить об окончательных решениях. Президент Франции подчеркнул, что многое зависит от того, какой ответ даст Россия на призыв к немедленному прекращению огня.

"Могу ли я вам сегодня дать окончательный ответ? Нет. Потому что все наше, так сказать, видение завтрашнего дня будет зависеть от ответа, который будет дан на наш сегодняшний призыв к немедленному прекращению огня. Поэтому сейчас только первый элемент, первый этап", – сказал Макрон.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна серьезно отнестись к предложению о немедленном и безусловном прекращении огня. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая в Киеве лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах. При этом представители "коалиции желающих" не исключают, что в ближайшее время все может завершиться усилением санкций против России и увеличением поддержки Украины.

По итогам пятисторонней встречи президент Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня - 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

Также Зеленский и лидеры четырех стран НАТО провели разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Киеве. Они сообщили о готовности Украины к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая, и прямым переговорам с Кремлем.

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