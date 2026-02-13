Подготовка начата: Умеров рассказал, кто поедет от Украины на новую встречу с Россией и США
17-18 февраля в Женеве должен состояться очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинская сторона уже сформировала предварительный состав делегации, которая будет заниматься наработкой решений в определенных президентом рамках.
Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале, в переговорную группу вместе с ним войдут Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Формирование делегации происходило с учетом военной, политической составляющих и фактора безопасности будущего переговорного процесса.
Министр обороны подчеркнул, что команда будет работать над предметными решениями, ориентируясь на четко определенные главой государства границы. Ключевой целью участия Украины в переговорах остается достижение устойчивого и длительного мира, который будет учитывать национальные интересы и гарантии безопасности.
Предстоящая встреча в Женеве станет очередной попыткой активизировать дипломатический трек с участием Украины, США и России. В украинской делегации подчеркивают, что подготовка к переговорам носит рабочий и ответственный характер, а само участие в них не означает отступления от базовых позиций Киева относительно суверенитета и территориальной целостности.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский отрицает возможность приезда в Россию для проведения там мирных переговоров. Причина отказа – это то, что РФ является агрессором, и именно Москва развязала полномасштабную неспровоцированную войну.
