Подготовка начата: Умеров рассказал, кто поедет от Украины на новую встречу с Россией и США

17-18 февраля в Женеве должен состояться очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинская сторона уже сформировала предварительный состав делегации, которая будет заниматься наработкой решений в определенных президентом рамках.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале, в переговорную группу вместе с ним войдут Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Формирование делегации происходило с учетом военной, политической составляющих и фактора безопасности будущего переговорного процесса.

Министр обороны подчеркнул, что команда будет работать над предметными решениями, ориентируясь на четко определенные главой государства границы. Ключевой целью участия Украины в переговорах остается достижение устойчивого и длительного мира, который будет учитывать национальные интересы и гарантии безопасности.

Предстоящая встреча в Женеве станет очередной попыткой активизировать дипломатический трек с участием Украины, США и России. В украинской делегации подчеркивают, что подготовка к переговорам носит рабочий и ответственный характер, а само участие в них не означает отступления от базовых позиций Киева относительно суверенитета и территориальной целостности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский отрицает возможность приезда в Россию для проведения там мирных переговоров. Причина отказа – это то, что РФ является агрессором, и именно Москва развязала полномасштабную неспровоцированную войну.

