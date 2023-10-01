В ходе необъявленного визита в Киев состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Стороны обсудили всеобъемлющее сотрудничество между Украиной и Альянсом: от разведки до кибернетической безопасности. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Украина эффективно применяет предоставленное Западом современное оружие, в частности, системы ПВО. Также речь шла о развитии обороны Украины на фоне продолжающейся с РФ войны. Соответственно Украина получит дополнительные средства ПВО накануне зимы для защиты энергетических и инфраструктурных объектов от российских ракетных ударов. Было договорено о дальнейшей унификации стандартов украинской армии со стандартами армий НАТО.

По словам В.Зеленского, вступление Украины в Альянс - вопрос времени. Обретение полноправного членства в НАТО - это стратегический курс Украины, задекларированный в Конституции. Год назад, 30 сентября Украина подала заявку на вступление в Альянс. Сегодня, по словам Столтенберга, Украина приблизилась к НАТО больше, чем когда-либо. Встреча В.Зеленского и Е.Столтенберга в Киеве – это уже де-факто разговор союзников. Украина благодарна за помощь стран НАТО в усилении своей обороноспособности в условиях борьбы за сохранение своей государственности с российским оккупантом. Оружие НАТО – это оружие победы. Украина защищает общее пространство свободы, объединяющее всех членов НАТО. Победа Украины гарантированно обеспечит долгосрочную безопасность и мир всего континента.

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В то же время в Киеве находились министры обороны Франции и Великобритании, Себастьян Лекорно и Грант Шаппс, а также Словакии Мартин Скленар, подтвердившие решимость своих стран поддерживать украинские вооруженные силы в борьбе против российской оккупационной армии. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел также встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. На фоне всеобъемлющей поддержки со стороны Запада, особенно новейшими вооружениями, Украина уверенно одерживает победу над РФ. Между тем Киев планирует и самому производить ряд видов современного оружия. Сейчас в Украине открылся Форум оборонной промышленности (#DFNC1). В кругу своих партнёров именно Украина имеет уникальный опыт ведения полномасштабной современной технологической войны с эквивалентным по способностям противником. Украина не только получает и овладевает современными образцами вооружения от партнёров, но и развивает с ними кооперацию в оборонно-промышленном комплексе. Недавно Украина и США приняли историческое решение о совместном производстве оружия и оборонных систем (в том числе ПВО). Целью запланированного Форума является еще большее объединение украинских и иностранных производителей для основания долгосрочных совместных проектов. Форум оборонной промышленности станет мощным представительным мероприятием; Участие в нем уже подтвердили 252 оборонных компаний из 30 стран мира.

В украинском государстве никогда не забывают о жертвах, понесённых украинским народом в ходе Второй мировой войны, а это 10 миллионов человек. Украина почтила День памяти жертв Бабьего Яра, который является одной из самых трагических страниц Холокоста. Только за два дня 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли здесь почти 34 тысячи киевских евреев. В течение всего периода оккупации в Бабьем Яру погибли около 100 тысяч человек. Вместе со всем миром Украина осуждает преступления нацистов против человечности и чтит память жертв Холокоста. Ежегодно в Бабьем Яру проходят мемориальные мероприятия с участием представителей власти, духовных лидеров иудейских общин, духовенства украинских церквей. Украина призывает международное сообщество приобщиться к памяти жертв Бабьего Яра. Международная солидарность и основанная на фактах память о трагическом прошлом является основой для совместного противодействия злу и сегодня и в будущем. Украина прилагает все усилия для предотвращения расизма, этнической вражды, тоталитарных или антигуманных идеологий. Убийства украинцев, совершаемых РФ под прикрытием циничной риторики о "денацификации" - недопустимое использование россиянами памяти о нацистских преступлениях Второй мировой войны для оправдания собственных военных преступлений в Украине. Российский фашизм – рашизм действует сегодня как 80 лет назад гитлеровский нацизм – убийства невинных людей, грабежи гражданского населения, уничтожение артиллерийскими и авиационными ударами многих городов и сёл Украины. Рашизм себя вызывающе называет антифашизмом, бросающим пятно во всё антифашистское движение Второй мировой войны. Антифашисты никогда не захватывали чужие страны, не насиловали женщин и девушек, не убивали гражданских лиц. Всё это делают сейчас русские фашисты на украинской земле. Так что новый Нюрнбергский процесс над российскими военными преступниками не за горами.