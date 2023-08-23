'Победа Украины близка': президенты Литвы и Португалии прибыли с визитом в Киев. Фото

В День государственного флага Украины, 23 августа, в Киев с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что победа Украины в войне с Россией уже близка и заверил, что поддержка Литвы будет неизменной.

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Также сегодня впервые в Украину приехал президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза. Обоих лидеров встретили на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится", – написал Науседа на своей странице в Twitter.

Президент Литвы также опубликовал фото, сделанное на вокзале в украинской столице.

Также в столице встретили президента Португалии. Как и литовский коллега, Марсело Ребелу ди Соза прибыл в украинскую столицу поездом.

Для президента Португалии это первый визит в Украину. С запросом о разрешении на такую поездку в период с 22 по 25 августа глава государства обращался к парламенту Португалии несколько дней назад, писали местные СМИ – и получил поддержку всех фракций, кроме португальских коммунистов, заявивших, что этот визит "не имеет политического значения" . Точная дата визита не разглашалась из соображений безопасности.

Перед прибытием в Украину президент Португалии посетил Польшу, где публично не упоминал о планах по визиту в Киев, однако именно находясь в Варшаве, он обратился в парламент за разрешением на такую поездку.

Португальские СМИ также добавляют, что до президента этой страны Украину посещали глава правительства Португалии и спикер португальского парламента. Оба побывали в Киеве в мае, правда, с интервалом в год.

Также, по данным португальских СМИ, после президента в Киев собираются приехать "три высших деятеля Португалии", без уточнения, о ком именно идет речь.

Напомним, 23 августа Украина отмечает День государственного флага. В своем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский назвал сине-желтое знамя "оберегом" и отметил подвиг украинских воинов.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. На нем оставили свои подписи воины из разных уголков Украины.