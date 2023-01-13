Под давлением 'Европейской Солидарности' нардепов-агентов Кремля лишили мандатов

Монобольшинство пыталось перенести вопрос о лишении мандатов Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова в конец повестки дня. Однако депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали парламентскую трибуну, требуя немедленного рассмотрения этого вопроса.

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Как отметила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, попытка перенести рассмотрение этого вопроса вызвала возмущение в сессионном зале.

"Это – демонстрация, к чему приводит полная безнаказанность "слуг" в Верховной Раде, которые просто убрали с начала повестки дня постановления о лишении мандатов пятерых изменников, которых надо на нары посадить", – подчеркнула она.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий отметил, что "слуги" не разрешают лишить полномочий Медведчука и целого ряда других депутатов из ОПЗЖ. Тех, кто уже лишен гражданства, но остаются народными депутатами.

"Они отказываются ставить на голосование закон о запрете русской церкви. Они отказываются ставить на голосование закон о деколонизации", – подчеркнул он.

"Мы требуем, чтобы первым вопросом был поставлен вопрос о прекращении депутатских полномочий пятой колонны – Медведчука, Деркача и других. Вместо этого власти хотят этот вопрос затянуть. Придумали закон с сотнями правок, главная задача – не вынести этот вопрос на рассмотрение", – добавил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" не позволит играть в эти игры.

"Пятой колонне – пинок под зад из Верховной Рады и из Украины", – призвал депутат.

После проведения консультаций представителей фракций со спикером парламента сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что фракция добилась рассмотрения этого вопроса.

"Мы победили", – сказала Геращенко.