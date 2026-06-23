Почти 12 тыс. материалов за два дня: как Кремль манипулирует информацией об отношениях между Украиной и Польшей

В течение 20–21 июня российские пропагандистские сети резко активизировали кампанию, посвященную отношениям между Украиной и Польшей. Всего за два дня было зафиксировано 11 787 материалов, продвигавших соответствующие нарративы через 120 источников.

Видео дня

Об этом сообщил проект SPRAVDI, работающий при Центре стратегических коммуникаций. В центре отметили, что российские пропагандистские сети, в частности связанные с экосистемой "Правда" и ресурсами RT на разных языках, активно используют отдельные события для дискредитации Украины.

В сообщении подчеркивается, что такие материалы направлены на формирование искажённого восприятия украинско-польских отношений.

Объектом информационной атаки стали вопросы, связанные с лишением президента Зеленского Ордена Белого орла, а также дискуссии о названиях воинских подразделений. Российские информационные ресурсы подают эти темы как подтверждение якобы системной "героизации нацизма" в Украине.

В SPRAVDI отмечают, что такие события намеренно вырывают из дипломатического и процедурного контекста. В результате реальные политические или исторические споры превращаются в радикальные ярлыки, которые используются для продвижения пропагандистских тезисов.

Масштабы кампании

По данным Центра стратегических коммуникаций, в рамках этой операции активно применяются типичные манипулятивные методы. Среди них – историческая ревизия, эмоциональная поляризация аудитории и выборочное цитирование исторических событий, в частности темы Волыни, без учета более широкого контекста.

Только за 20–21 июня зафиксировано 11 787 FIMI-материалов из 120 источников. Это составляет 56,6% от всего массива публикаций об Украине за соответствующий период. В Центре стратегических коммуникаций считают, что таким образом формируется системный нарратив, направленный на делегитимизацию Украины и подрыв ее международных партнерских отношений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российская пропаганда вновь обвинила Украину в якобы нападении на Запорожскую атомную электростанцию. Между тем украинские военные не наносят удары по объектам атомной энергетики и строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и принципы ядерной безопасности .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!