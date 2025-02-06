О креативных и хитросделанных благотворителях – вип-ГАСТАРБАЙТЕРАХ, РЕЗИДЕНТАХ и ДВОЙНЫХ гражданах во властM Украины,

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или Когда их ДОМ за границей, а ДОЛЖНОСТИ в Украине.

Музейщики уже почти полгода бьют в набат и ждут адекватной реакции чиновников относительно ситуации вокруг должности директора ГЛАВНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ГОСУДАРСТВА.

Далее текст на языке оригинала.

Справа в тому, що де-юре директор Національного музею історії України Федір Андрощук вже кілька років перебуває у Швеції та у вересні 2024 року написав заяву на звільнення. Міністерство культури досі не звільнило цього директора і зрозуміло - не призначило нового. Але проблема не лише в цьому, біда в іншому – як зʼясувалося Федір Андрощук ще на момент призначення був громадянином Швеції. Ба більше він пояснює втечу з України дуже просто:

"Мій дім у Швеції…а посада директора в Україні – гуманітарна допомога". Делікатно додам, що його гуманітарна допомога НЕДЕШЕВО коштувала бюджету України.

Ще один сумновідомий благодійник, що за президентства Зеленського встиг обійняти всі можливі й неможливі посади у владі та наглядових радах, Милованов у свій час чесно пояснив американським прикордонникам і українському толерантному народові, що його дім – США. Він там платить податки, робить пенсійні заощадження…, а на вторинному рівні – гуманітарно допомагає владі Україні, додам від себе, за чималі гроші платників податків України. Перелік тих, у кого ДІМ за кордоном в прямому і переносному значенні, а посади і зарплати в Україні можна наводити до вечора.

Згадую лишень про "берегиню поліції" Згуладзе, яка на час роботи в МВС отримала громадянство України, а після звільнення – відмовилася від нього і повернулася до сімʼї в Париж.

Що я хочу цим сказати?

Хочу ще раз підкреслити ШКІДЛИВІСТЬ ідеї залучення на посади у владу України МНОЖИННИХ ГРОМАДЯН і РЕЗИДЕНТІВ інших країн.

А ще більшим ЗЛОМ є спроба у неконституційний спосіб проштовхнути ідею узаконення ПОДВІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА у воюючій Україні.

Доведено "реформованою поліцією", яку НЕ НАВЧИЛИ ВОЮВАТИ за УКРАЇНУ!