Днями українські медіа радісно повідомили про ухвалення Верховною Радою рішення про заборону проросійських партій в Україні. Насправді все ТРІШКИ не так.

Нагадаю історію питання.

20 березня 2022 року РНБОУ ухвалює рішення призупинити діяльність 11 проросійських партій Медведчука, Киви, Шарія, Мураєва тощо

22 березня Мін’юст направляє позов до Адміністративного суду міста Києва.

Натомість, судді, депутати й продвинуті експерти вимагають ухвалити зміни до Законів, які пропишуть ДЕТАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ розгляду судами заборони діяльності партій.

Верховна Рада в умовах війни витрачає…42 дні на розгляд та ухвалення такого Закону. Проте після голосування 3 травня він досі не переданий ВР на підпис Президенту та відповідно не набув чинності.

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Більш за те, аналіз процедури судового розгляду заборони партій дає підстави зробити сумний висновок: щоб заборонити діяльність партій Медведчука, Киви, Шарія, Мураєва…в оптимальній правовій версії за цим Законом потрібно не менш як 2 місяці?!

Але найцікавіше інше: навіть у випадку заборони політичної партії як партії ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ - її очільники та уповноважені представники у Верховній Раді залишаються НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ. Вони лише втрачають право мати власну парламентську фракцію й продовжуватимуть будувати "Російський світ" військового злочинця Путіна як позафракційні народні депутати вищого законодавчого органу України?!

Звісно, керівники ВР можуть апелювати до конституційної захищеності мандатів слуг Путіна і зрадників України. Але нагадаю власну історію:

за критику кадрової, соціальної й гуманітарної політики президента й уряду в мене у мирний час достроково забрали мандат, навіть за умов ВІДСУТНОСТІ спеціального і конституційно визначеного закону про імперативний мандат. У зрадників України мандати не можуть забрати, бо Конституція й Закон не дозволяють?!

Підкажу толерантному президенту і керівництву Верховної Ради як конституційно й законно позбавити статусу НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ зрадників УКРАЇНИ.

Стаття 81 Конституції України визначає перелік підстав дострокового припинення повноважень депутатів.

Серед них випадки, коли депутат "БЕЗВІСНО ВІДСУТНІЙ".

Невже керівники Верховної Ради за майже 3 місяці не могли на цій підставі звернутися до суду щодо БЕЗВІСНО ВІДСУТНІХ в Україні депутатів Волошина, Козака, Льовочкіних, Медведчука в період його втечі та переховування…?!

Ще одна підстава - "припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України".

Невже офіс Президента не міг за майже 3 місяці підготувати Укази про припинення громадянства тих депутатів, які має ПОДВІЙНЕ або ПОТРІЙНЕ громадянство й фактично постійно проживають за межами України, бо втекли з України ще напередодні війни.

Як бачимо, щоб позбавити статусу НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ нинішніх СЛУГ Путіна і ЗРАДНИКІВ України нових законів не потрібно - потрібна ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ!

Чого і побажаємо керівництву нашої Держави на 72 дні війни проти російської орди вбивць, ґвалтівників і мародерів військового злочинця Путіна.