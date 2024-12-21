В воздухе чувствуется запах подготовки какими-то структурами к каким-то выборам, я иначе это оценить не могу.

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Далее текст на языке оригинала.

Все в країні ок? На фронті все ок? І волонтерська допомога вже не потрібна? То навіщо? А хто замовник? Cui bono?

Ні, я не вірю в неупередженість дій. Ні, я не вірю в чесних та прозорих, я вже бачив занадто багато. Ні, цього разу все так само. Починаючи з того, що ГО Справа Громад названа "Фонди Порошенка" і закінчуючи тим, що ці "розслідувачі" спочатку опублікували свій твір, а ПОТІМ надіслали лист-запит з запитаннями. Якось так невдобно вийшло, на документі могли б хоч дату "з минулого" поставити. Клямка не спрацювала.

В мене обмаль часу та абсолютно відсутнє бажання витрачати енергію на коментування лайна. Але оскільки Antonina Buzilo не дуже публічна, а я історично є найбільшим промоутером реквізитів Справи Громад, то дозволю викласти факти:

1) ГО Солідарна Справа Громад ніколи не була підрозділом Фонд Порошенка чи Фонда Рошен. Це самостійна структура. Ми працюємо разом — так, звісно. Ми працюємо з іншими фондами — так, звісно. Менше, але також працюємо.

2) Фонд Порошенка та Фонд Рошен ніколи не збирали донати. Від слова "зовсім". Джерела наповнення цих фондів - ну, а прізвище Петро Порошенко там нащо?

3) 93% щомісячних витрат на допомогу ЗСУ — це якраз кошти Фонду Порошенка та Фонду Рошен. Дев'яноста три відсотки. І це сума у 150 000 000 гривень. Сто пʼятдесят мільйонів гривень. Особистих коштів Петро Порошенко. ГО Солідарна Справа Громад зараз у середньому збирає за місяць 12 000 000 гривень. Це сім відсотків від загальних щомісячних витрат на нашу спільну допомогу ЗСУ.

4) Не було б цих 150 000 000 гривень на місяць — не було б щомісячно 4000 ФПВ, сотні мавіків, сотень зарядних станцій, десятків купольних РЕБ, десятків екскаваторів і так далі. І ще раз, може хтось помітить нарешті - 150 000 000 власних коштів Порошенка щомісячно.

3) ГО Солідарна Справа Громад ніколи не купляла ніякі облігації чи інші цінні папери та не отримували дохід або прибуток. Зовсім. Жодного разу. Бо це НЕПРИБУТКОВА організація, яка не має права отримувати прибуток чи дохід.

Для чого зараз все це робити?

Кому вигідно зараз накидувати?

Для кого волонтерські організації зараз загроза?

От той і замовник.

Cui bono!