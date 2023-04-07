Начну издалека — с "дружбы без границ". Китайский посол в ЕС Фу Цун (другой вариант транскрипции — Фу Конг) опровержение от имени КНР относительно такой дружбы с рф дал накануне визита в Китай двух чрезвычайно значительных европейцев, но именно американской газете, то есть обратившись одновременно и к США. Причём это ещё и совпало по времени с арестом Трампа, что для россии означало крах сразу по двум внешним направлениям (КНР и Трамп), а для Америки — меседж: Ну зачем вам этот китаененавистник, коль ваш главный враг — не Китай, а россия?! Такая вот китайско-российская "дружба без границ".

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На самом же деле дружба без границ — это то, что война сейчас рождает между Украиной и Польшей-Литвой-Латвией-Эстонией: здесь действительно появляется по-настоящему братский уровень отношений между и странами, и народами.

Ну а насаждать "дружбу без границ" искусственно — пытались между Украиной и россией, пока эта же война не подвела черту под почти четырёхвековыми потугами сдружить несдружимое. Но привело такое искусственное сдруживание к огромному количеству в Украине этнических русских или просто русскоязычных. Именно этим себе на горе и "провинилась" Украина перед путиным.

Дело в том, что путин — величайший в мире русофоб, причём примерно в той же степени, в какой гитлер был юдофобом. Причины тут тянутся ещё из пуйлового детства — русские его нещадно били в питерском дворе, потом русские же не давали ему пробиться в органах и откровенно презирали, да и вообще, как он для себя решил, все они — тупые, ленивые и завистливые. Он в душе возненавидел их давно и с каждым днём ненавидел всё больше.

Став главой ненавистной страны, он сначала пытался сдать её Западу, но тот побоялся такое к себе принимать, а потом стал сдавать её уже Китаю, но этот оказался слишком нетороплив — чисто по-китайски.

При этом ещё и возникла угроза того, что чересчур руссколюбивые местные евреи вроде Березовского или Немцова россию, чего доброго, возродят и очеловечат, так что нужно было поторопиться.

Тогда он и понял, что ускорить реальное уничтожение россии может только война, причём именно с Украиной — единственной страной, где русские/русскоязычные массово жили весьма благополучно, к тому же — не только в столице, а всюду, где они расселились. Именно эта война должна была уничтожить и главную страну русских, и единственную страну, где русские миллионами нормально жили, которую он за это возненавидел вместе с собственной россией.

Вот почему он уничтожает и сравнивает с землёй именно "русский" юго-восток Украины. Крым был лишь плацдармом, целью же было всё то, что он для себя назвал ненавистным для себя же словом "новороссия". Ну а параллельно заканчивается и сама россия — ведь он не только нанял главным военным тупого тувинца, но и вообще сделал максимум, чтобы в ресурсно богатой стране война стала для неё непосильным бременем.

Украина приютила всё русскоязычное, дала возможность всему русскому свободно развиваться, став для русских шансом, и именно в этом оказалась её "историческая вина" перед фанатичным руссконенавистным карликом, постоянно унижаемым в родном мордоре своими рослыми атлетичными (хоть и туповатыми от алкоголя) соплеменниками.

"Своих" взрывать нельзя (хотя начинал он именно так, пока не попался с "рязанским сахаром"!!!), поэтому он бомбит нас, понимая, что "свои" после этого будут уничтожены в ответ — и Украиной, и Цивилизацией.

"Дружба без границ" пришла к финалу. Можно это, конечно, считать "заговором китайских евреев", но роль лично путина очевидна. Мордор идёт к своему концу. Ибо Украина возродится, а россия таки сдохнет.