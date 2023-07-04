Не успели, как говорится, высохнуть чернила на подписи главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, как с его же подачи Нацрегулятор отменил свое решение о поднятии тарифов на воду для 34 крупнейших водоканалов страны.

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Далеко текст на языке оригинала.

Не встиг я прочитати свій вчорашній пост "Тарифи як привід для піару", як треба писати новий. Так от – голова НКРЕКП, як аргумент, сказав: "Верховний головнокомандувач висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання і водовідведення, що є достатньою підставою для скасування прийнятого комісією рішення".

При цьому не слід забувати, що Президент назвав це рішення ще й "ганебним" і "непрофесійним". Якщо Костянтин Ущаповський та члени комісії погодилися з цією оцінкою своєї діяльності, а це саме так, бо комісія одностайно проголосувала за скасування свого рішення, то це означає, що вони визнали свою роботу не лише непрофесійною, а й ганебною!

Хоч я особисто так не вважаю, про що написав у попередньому пості, але голова та члени комісії сказавши "а" мають сказати й "б" – подати у відставку.

Й тут можливі два варіанта розвитку подій. Перший, Президент приймає відставку й розпускає цей склад комісії, це означає що він здатний не лише на жорстку критику, а й на жорсткі рішення. Другий, члени комісії пишуть заяви, але Президент їх не приймає, тобто вони розігрують партію в піддавки! Але тоді це означатиме, що Президент не здатен на жорсткі рішення, а вся його "жорстка критика" була нічим іншим, як тим самим піаром.