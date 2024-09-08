Почему нельзя верить каким-либо заголовкам. Особенно о ядерной угрозе.

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Заголовок в уважаемом СМИ:

"Риск применения ядерного оружия РФ по Украине был реальным – глава ЦРУ"

Далее текст на языке оригинала.

А ось пряма мова:

"Восени 2022 року був момент, коли я подумав, що існував реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї", — сказав Бернс.

Відчули різницю? – восени 2022 не ризик застосування був реальним, а в керівника американської розвідки БУВ МОМЕНТ, КОЛИ ВІН ПОДУМАВ...

Моя думка така: сучасна Росія, як і СРСР – видатні майстри блефу. Блеф та інформаційні диверсії – головна зброя путніського режиму. Нічого вони не "застосують". Тому що вони перелякані злочинці-боягузи. І розуміють, що у випадку "застосування" вони втратять і Китай, і Індію...