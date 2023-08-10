Относительно гарантий безопасности Украине по типу Израиля. Тут есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

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Во-первых, я не любитель натягивать сову на глобус. Нельзя испробованные в одной ситуации методы применять на других с гарантией, что они сработают.

Это говорит о том, что все решения, которые будут приниматься в отношении Украины должны быть уникальными, поскольку и сама война уникальная для современной истории. К тому же, между израильской системой безопасности и украинской куда меньше общего, чем того хочется кому-то видеть.

Во-вторых, Израилю противостоял коллективный восток, но который не являлся одноличной и высоко-боеспособной милитарной силой в мире. В свою очередь, россия даже сейчас, обескровленная и истощённая, является угрозой для своих соседей и даже по миру. В той же Африке, например.

К тому же немаловажным аспектом продолжает оставаться наличие ядерного оружия у россии, что само по себе противостояние и угрозы выводит к кардинально другим гарантиям по обеспечению безопасности. Настолько явной угрозы у Израиля при всех стараниях Ирана до сих пор пока нет и не будет.

В-третьих... Фактор отсутствия Израиля в НАТО. Это неприменимо для Украины. Ведь Израиль противостоял странам, которые угрожали и угрожают его существованию, но не НАТО. В свою очередь, Украина противостоит стране, которая является постоянной и неизменной угрозой для стран НАТО.

И только Украина в составе НАТО эту грозу сможет минимизировать.

Это лишь несколько моментов, которые уже говорят о недееспособности израильской модели для Украины. Украине нужна украинская модель безопасности и никакая другая.

Оставьте сов в покое, верните глобусы детям.